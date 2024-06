Fútbol de selecciones por Mega Go y Mega: Revisa los partidos que se transmitirán en vivo

30 may. 2024 - 17:40 hrs.

Megamedia informa que ha adquirido los derechos exclusivos para transmitir en Chile los partidos amistosos de diversas selecciones de fútbol que se preparan para el próximo torneo continental 2024 que se disputará en Estados Unidos a partir del 20 de junio.

En este calendario de partidos destacan los de la selección de Argentina, actuales campeones del mundo y vigentes campeones de América, frente a los representativos de Ecuador y Guatemala. Además, habrá encuentros de selecciones que serán rivales de grupo de Chile en el Torneo Continental y en las clasificatorias al próximo campeonato mundial del año 2026.

La programación de los encuentros es la siguiente:

1.- Argentina vs Ecuador 09 junio 2024 19:00 horas

2.- Ecuador vs Bolivia 12 junio 2024 20:30 horas

3.- Perú vs El Salvador 14 junio 2024 20:30 horas

4.- Argentina vs Guatemala 14 junio 2024 20:00 horas

5.- Colombia vs Bolivia 15 junio 2024 17:00 horas

6.- Ecuador vs Honduras 16 junio 2024 15:30 horas

Todos estos encuentros serán transmitidos por nuestra plataforma MegaGo. Adicionalmente, los partidos Argentina-Ecuador y Colombia-Bolivia también serán emitidos por Mega.

Rodrigo Norambuena, director de Desarrollo de Negocios de Megamedia, destaca que "en Megamedia entendemos que el deporte en general y estos partidos de selecciones en particular, son siempre muy atractivos para las audiencias, sobre todo en el marco de un torneo continental de selecciones".

"Además, nos permite fortalecer la exitosa y creciente oferta deportiva que le estamos aportando a nuestra plataforma MegaGo. Hoy las nuevas audiencias buscan nuevos espacios para consumir contenidos y aquí se las estamos entregando", expresó.

Esta propuesta deportiva se suma a otras transmisiones que se pueden encontrar en MegaGo, como partidos del campeonato chileno de primera división y los derechos exclusivos del Brasileirao-Serie A y el Torneo Carioca de Brasil. Los partidos eliminatorios mundialistas de local de las selecciones de Brasil y Bolivia, el campeonato Copec Rally Mobil y la fecha mundial que se correrá en Chile, además de diversos eventos especiales.

