Elecciones primarias 2024: ¿En qué fecha se realizarán y será feriado el día de las votaciones?

31 may. 2024 - 13:00 hrs.

El domingo 9 de junio se celebra una nueva jornada de elecciones en Chile. En 60 comunas del país se llevarán a cabo las primarias para gobernadores y alcaldes, según informa el Servicio Electoral (Servel).

A diferencia de las elecciones del 27 de octubre, las primarias no son obligatorias. Entonces, eso genera ciertas dudas sobre si ese domingo 9 junio será feriado en Chile.

De acuerdo con la información que publica el Gobierno en su sitio oficial, el domingo 9 de junio es feriado irrenunciable en Chile, debido a que se llevarán a cabo las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores.

Este feriado es irrenunciable, ya que es una norma establecida para cada día que haya elecciones en el país.

Así serán las elecciones primarias del domingo 9 de junio

Las elecciones primarias de Chile no requieren del voto obligatorio. Podrán ejercer su derecho todos los ciudadanos con una sola excepción: quienes estén afiliados a partidos que no pactaron primarias, no estarán habilitados para votar, según informó Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo de Servel.

Un total de 209 postulantes se presentaron para optar por una candidatura para alcalde. Mientras que seis personas intentarán competir para ser candidatos a gobernador en las regiones de Coquimbo y Aysén.

