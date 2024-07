Caso María Ercira Contreras: Nieta de mujer desaparecida entrega hipótesis vinculada al 'crimen organizado'

06 jul. 2024 - 17:38 hrs.

En pocos días se cumplirán dos meses desde la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 85 años, cuyo rastro se perdió el pasado 12 de mayo en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

Aquel día, la mujer celebraba el Día de la Madre junto a su familia en el restaurante Fundo Las Tórtolas, cuando se levantó para ir al baño y jamás volvió.

Desde entonces, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones (PDI) han centrado sus esfuerzos para encontrarla. Sin embargo, nada ha dado resultados positivos.

Novedades en la investigación

El llamado anónimo de una mujer sobre un extraño forcejeo a bordo de una camioneta el mismo día en que se perdió la adulta mayor, levantó las alarmas en la familia.

En razón de aquello, la Fiscalía efectuó las respectivas diligencias, descartando cualquier vínculo con su desaparición. En palabras del fiscal Guillermo Sánchez, se trata de una persona de la tercera edad que padece Alzheimer y que estaba siendo trasladado en esta camioneta.

Abogado habla sobre la búsqueda de María Ercira

Por su parte, la familia decidió contratar un nuevo abogado, Juan Carlos Manríquez, para encargarse de la querella presentada en contra de quienes resulten responsables del secuestro, homicidio u abandono de la adulta mayor.

En dicho sentido, Manríquez dijo haber “solicitado una audiencia con el señor fiscal de la causa y acceso cabal a la carpeta investigativa”.

El jurista remarcó la importancia de sumar a la investigación a “las brigadas del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) y de Derechos Humanos de la PDI”.

“Es un caso, como todos saben, particularmente complejo y que, de acuerdo a las obligaciones internacionales que el país tiene y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hacen obligatorio finiquitar y repasar todas las diligencias tendientes a encontrar a esta persona”, advirtió.

"Crimen organizado"

En tanto, la nieta de María Ercira, Carla Hernández, señaló en Meganoticias que "tememos que el crimen organizado haya actuado, porque el crimen organizado no deja rastro y por eso es que estamos tan preocupados de que estas diligencias se ordenen ahora".

Apuntó a que es extraño que en todo este tiempo no hayan podido encontrar ningún artículo que corresponda a su abuela: "Nos hace pensar que el crimen organizado actúa tan bien que no deja ningún rastro. Mi abuela ese día andaba con unos zapatos que se desprendían fácilmente, andaba con un collar de perlas, andaba con una chaqueta, cualquiera de esos elementos se pudo haber desprendido y no hay nada".

Finalmente, expuso que "tememos que a mi abuela la hayan ocultado, no sabemos donde. Nos interesa que se revise el suelo, los túneles que están cerca del Fundo Las Tórtolas, ahí en la Casona Eastman. Es de gran relevancia esa revisión del sitio del suceso... Creo que esto fue premeditado, que se pensó de muy buena manera para no dejar rastro".

