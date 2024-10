"Nos aislaron de la investigación": La dura acusación de nieta de María Ercira a casi 5 meses de desaparición

09 oct. 2024 - 17:50 hrs.

A casi cinco meses de la desaparición de María Ercira Contreras en Limache, su nieta Carla Hernández utilizó sus redes sociales para realizar un desesperado llamado de ayuda para encontrar a la adulta mayor.

Mediante su cuenta de Instagram, la mujer también informó cómo han sido los intensos meses de búsqueda de su abuela, apuntando a presuntas negligencias por parte de las policías y Fiscalía.

Cabe recordar que a la adulta mayor de 86 años se le perdió el rastro el pasado 12 de mayo, mientras se encontraba celebrando el Día de la Madre con su familia en un restaurante de Limache, en la región de Valparaíso.

"Estamos de manos atadas"

"Casi 5 meses desde que mi abuela desaparece desde el Fundo Las Tórtolas de Limache y no se ha encontrado ningún solo rastro de ella", comenzó diciendo en el texto.

"¿Cómo es eso posible? Si solo estuvo sola 5 minutos, no pudo haber salido sola del restaurante, no salió por la puerta principal, para salir de ese lugar tendría que haber subido a un sendero de tierra de alrededor de 150 metros, lo que es prácticamente imposible", agregó.

Luego, apuntó que "resulta lógico pensar que hubo intervención de terceras personas, sin embargo, no se ha investigado como corresponde y no tenemos ningún resultado. Además, nos aislaron de la investigación para que no 'molestáramos'".

En esa línea, añadió que como familia "estamos de manos atadas, ya no sabemos qué más hacer para llegar a nuestra amada abuela Chira".

"No hay avances en la investigación"

Por otra parte, Hernández afirmó que la investigación ha tenido irregularidades por parte del fiscal a cargo del caso, Guillermo Sánchez, y de los agentes policiales.

"El fiscal de Limache ni si quiera fue al sitio del suceso, no se involucró en lo más mínimo hasta cuando ya pasaron varios días, no se protegió el lugar de los hechos, no se hicieron las pericias que correspondían. No hay avances en la investigación, no se nos comunica absolutamente nada", aseguró.

"Obviamente los responsables pueden estar muy tranquilos... quizá nunca vamos a saber quién hizo desaparecer a mi abuela. De todas formas, no perdemos la fe y es por eso que sigo pidiendo que compartan su imagen en todo Chile, ya que una de las teorías es que puede estar secuestrada en algún lugar del país", cerró Hernández.

El escrito lo acompañó de dos fotografías de María Ercira Contreras, una de ellas con la descripción de la adulta mayor.

