"No le hagan caso": Rafael Araneda denuncia cuenta falsa que usurpó su identidad para pedir dinero

30 may. 2024 - 21:00 hrs.

Rafael Araneda denunció que unos estafadores en Instagram usurparon su identidad con una cuenta falsa, por lo que pidió ayuda a sus seguidores con el propósito de bloquearla.

Desde el estudio del show que conduce en Estados Unidos, el reconocido animador de televisión chileno mostró su molestia por el intento de apropiación de su nombre para fines ilícitos.

Rafael Araneda pide a sus seguidores denunciar esta cuenta “fake”

Con un video que subió a sus redes el programa que se dedica a encontrar el amor, Rafa Araneda informó públicamente sobre la cuenta “fake”.

“Les quiero decir que lamentablemente hay una persona que está usurpando mi identidad, y lo hace de mala manera... (rafaararaneda_privatepage_)", explicó el conductor de 54 años.

“No soy yo, no le hagan caso, los quiere estafar, está pidiendo dinero. Yo nunca pediría dinero para mí, lo he pedido, sí, para para algunas fundaciones y lo hago a través de los canales propios de las fundaciones, no a través de una red social, menos personal”, dijo Araneda de forma contundente.

El esposo de Marcela Vacarezza pidió apoyo a sus fans. “Por favor, ayúdenos a bloquear a este usuario que ha usurpado la identidad de @rafaaraneda para pedir dinero a sus seguidores”, escribió.

Todo sobre Celebridades chilenas