Daniela Nicolás habla sin tapujos sobre el cáncer de cuello uterino: "Hay falsos negativos que nadie te dice"

Una dura experiencia que le dejó un inmenso aprendizaje a Daniela Nicolás fue el atravesar por un cáncer de cuello uterino. La modelo hizo una importante revelación para que las mujeres estén más atentas cuando cumplan con sus exámenes rutinarios.

A mediados de abril, la ex Miss Chile confirmó que padecía cáncer, aunque aclaró que no había compartido la información antes porque no se sentía preparada. Ahora, Nicolás habla más abiertamente del tema para ser voz de experiencia ante otras mujeres.

Daniela Nicolás aconseja a las mujeres sobre las pruebas de Papanicolaou

La actriz aclaró que el cáncer de cuello cérvico uterino surge por el banorte del Virus del Papiloma Humana (VPH), debido a que algunos son más agresivos o más fuertes y causan esta terrible enfermedad.

En una conversación con Javiera Quiroga, Nicolás reveló que siempre cumplió con sus Pruebas de Papanicolaou (PAP).

“Soy una persona que con las enfermedades que tengo soy mucho más cuidadosa, quizás más que el promedio de gente”, confesó, al tiempo que mencionó que todos sus PAP fueron negativos durante seis años.

Alertó que existe una tasa “altísima” de falsos negativos de estas importantes pruebas. “No es falta de preocupación, no es falta de cuidado, son falsos negativos que nadie te dice que hay”.

La modelo hizo un llamado a las mujeres a no confiarse y buscar otras opciones de exámenes que existen para hacer el hallazgo “temprano y no pasar el susto que pasé yo”.

