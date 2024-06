'Tengan tacto o cierren la boca': Hija de Dj Méndez se defiende de críticas tras radical cambio de look

31 may. 2024 - 14:42 hrs.

Hace unos días, Eva Méndez, hija del cantante nacional Leo "Dj" Méndez, sorprendió en redes sociales con su radical cambio de look: pasó de un largo cabello liso al estilo pixie.

"Pequeño trato de princesa mientras que el conductor de la bicicleta murió un poco", escribió la joven en sueco junto a una fotografía de su nuevo estilo.

Muchos usuarios en Instagram halagaron el look. Sin embargo, otras personas no dudaron en dejarle ácidos comentarios.

Eva Méndez responde a críticas

La joven de 20 años, radicada en la ciudad de Estocolmo, Suecia, decidió utilizar sus redes sociales responder a las críticas tras cortarse el pelo.

"Para los que no me conocen mi nombre es Eva Méndez y formé parte de un docu-reality show conocido como "Los Mendez" a mis 10 años y desde entonces gente desconocida "ha tenido el derecho" de hablar sobre mi y de mi familia abiertamente", comenzó diciendo la hermana de Steffi.

"Mi sexualidad, mi estilo de vida, mis miembros familiares, mi vida privada, mi ser y mi aspecto físico ha sido discriminado por un cambio tan personal como un corte de pelo o porque mi hermano es homosexual y al parecer yo también, ya que la gente que no conozco decidió etiquetarme "lesbiana" después de un corte de pelo", agregó.

En esa misma línea apuntó que: "Sí, todos somos libres de expresar, se entendió ya eso, pero ¿por qué expresarse con crueldad? Que cierta gente tenga la necesidad de etiquetar al resto y olvidar la empatía emocional y humildad".

"Que la gente tenga el tiempo y dedicación para hacer preguntas tan cavernícolas, es un chiste. Tanta importancia que le dan al aspecto físico o a lo que uno hace, maduren o estimulen más sus neuronas un poco. Un poco no más porque o sino se queman la cabeza", complementó Eva.

Por último, aseguró que "soy feliz hoy en día viviendo una vida normal siendo hermana, tía e hija. Dejé de ser parte de la televisión hace años porque no comparto esto, respeten. Tengan tacto gente y si no, mejor cierren la boca. El odio no tiene ningún tipo de valor".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Mendez (@meendezz__)

Todo sobre Celebridades chilenas