'Me enamoré': Matt Hunter habla en exclusiva de su relación con la influencer chilena La Carlita

31 may. 2024 - 22:10 hrs.

El cantante estadounidense, Matt Hunter, conversó con el equipo de Meganoticias sobre su nuevos proyectos y vida personal.

Durante la charla con Andrés Caniulef, el artista habló sobre su relación amorosa con la influencer chilena 'La Carlita'.

"Me enamoré de una influencer que se llama Carla Inostroza... Cuando yo la conocí no sabía que era famosa", comenzó diciendo Hunter.

"Yo llegué a una entrevista y nos conocimos porque me entrevistó. Y no sabía quien era, no sabía que era famosa. No creía mucho en el amor a primera vista. Me entrevistó y había química desde la primera vez que nos conocimos", cerró.

Los nuevos proyectos de Matt Hunter

Matt Hunter también reveló que durante este año estrenará un Extended Play (EP) y un álbum con grandes sorpresas.

"El primer disco se llama 'La Brisa' y va a salir al final de junio. Y son 7 canciones. Llevo trabajando este EP más de un año. Es muy especial", manifestó.



Respecto al albúm, que se estrenará a finales de septiembre, Hunter señaló que contará con "cinco colaboraciones con artistas muy grandes de Chile", además de DJ's de talla mundial.

