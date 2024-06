Le detectaron alopecia androgénica: ExMekano Amanda Cibely revela tratamiento que le está curando la calvicie

02 jun. 2024 - 12:00 hrs.

La exbailarina de Mekano, Amanda Cibely, reveló recientemente que sufre de "alopecia androgénica", una afección que la está dejando calva.

Aquel problema le trajo complicaciones y la obligó a buscar ayuda profesional, donde visitó a dermatólogos y ginecólogos.

"He llorado, no quiero salir a eventos fuera de mi casa. Me golpeó fuerte en la autoestima. Me veo en el espejo y me siento fea", afirmó la brasileña a LUN.

Su problema se debe a que su nivel de testosterona es más alto de lo normal en mujeres, por lo que su tratamiento debió ser hormonal.

"En 25 días me ha crecido bastante"

Amanda comenzó hace 25 días un tratamiento que le ha cambiado su ánimo, debido a los resultados favorables para los pocos días de haber iniciado el proceso.

El tratamiento hormonal que está siguiendo, se complementa con shampoo y lociones especiales. También indica que a todo eso se suma otra medicación a base de plasma que "estimula folículos y acelera su crecimiento".

"En 25 días me ha crecido bastante, siento que lo tengo más largo, y los pelones se me han ido rellenando. Así que puedo decirle a mi hijo: 'Mami ya no está pelona'", afirmó al medio antes citado.

