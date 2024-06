"Polerón con blazer": Camilísima muestra cómo combinar prendas sport y elegantes para un look abrigado

09 jun. 2024 - 15:00 hrs.

La influencer, Camila Campos, invitó a sus seguidores a vestirse con ella y demostró cómo combinar prendas deportivas y formales en un mismo look de invierno. Desde su cuenta de Instagram hizo una mezcla que parecía imposible.

Para lograr un outfit estiloso solo hace falta un poco de creatividad y seguir las recomendaciones de expertos en moda, como Camilísima, quien asegura que pueden lograrse con básicos que “sí o sí” la mayoría tiene.

El look “sporty” de Camilísima para ir a trabajar

El resultado final que logró Cami Campos fue un outfit casual abrigado. Comenzó por mostrar su pantalón de tela negro, elegante, de cintura alta, sin botones y ancho, junto a una blusa segunda piel de mangas largas del mismo tono.

Sobre estas prendas usó su polerón corto de la marca Adidas, completamente sport, con capucha y las clásicas franjas blancas a lo largo de las mangas. Como complemento llevó zapatillas deportivas blancas de plataforma.

Pero el toque que llenó de estilo ejecutivo su look fue un blazer ancho, de invierno en un tono nude, que iluminó su atuendo. Por supuesto, no faltó su bolsito, en este caso negro con asas de cadenas. Camilísima no teme combinar prendas y texturas para lograr outfits perfectos.

