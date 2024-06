"El Puma" rompe en llanto al recordar el apoyo de su esposa cuando enfermó: "Sin ella no estaría aquí"

13 jun. 2024 - 16:35 hrs.

El cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez está dispuesto a relanzar su carrera tras una prolongada pausa por problemas de salud. Actualmente participa en un reality show de cocina en la televisión hispana de los Estados Unidos.

Uno de los platillos que presentó estuvo inspirado en la cocina centroamericana, concretamente hondureña, y la dedicó a tres mujeres muy importantes en su vida.

“El Puma”, de 81 años, considera un milagro su recuperación de la fibrosis pulmonar que padeció por años y de la que logró recuperarse tras un doble trasplante de pulmón, que requirió cuidados extremos.

“Sin ella no estaría aquí”: Las lágrimas de “El Puma”

Durante la presentación de su creación culinaria, José Luis Rodríguez no pudo detener sus lágrimas y provocó las de los jueces y participantes, al hablar de la inspiración para crear el plato tradicional. “No me gusta quebrarme", dijo.

Agregó que le recordaba a las personas por las cuales sigue con vida, quienes lo cuidaron con esmero durante su enfermedad y recuperación. Ellas son su esposa Carolina Pérez, así como Sara y Marlene, dos mujeres que han trabajado por años a su lado.

Además de a estas mujeres que motivaron el plato que presentó, “El Puma” agradeció a la familia del donante, que le dio una segunda oportunidad de vivir y poder preparar este homenaje desde la cocina.

"Carolina estuvo conmigo en los cuatro meses que pasé en trapia intensiva. Sin ella no estaría aquí", expresó en el reality.

José Luis 'El Puma' Rodríguez resalta comida hondureña en Top Chef Celebrity



El famoso cantante venezolano, José Luis Rodríguez, conocido como 'El Puma', resaltó la comida tradicional hondureña durante el programa de Telemundo, Top Chef Celebrity.



Cortesía: Telemundo pic.twitter.com/J3STOeplsZ — Tabloide News HN (@TabloideNewsHN) June 11, 2024

Todo sobre Cantantes Internacionales