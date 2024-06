Coté López regresa "recargada" a Instagram y sus seguidores reaccionan: "¡Te extrañé más que a mi ex!"

13 jun. 2024 - 15:49 hrs.

El conflicto familiar entre Coté López y el hijo mayor de su esposo Luis Jiménez la hizo cerrar su cuenta de Instagram. Sin embargo, volvió "recargada" a la red social.

López había desactivado su perfil luego que Diego Jiménez y su expareja, Javiera Vidal, la acusaran de malos tratos y de interponerse entre padre e hijo.

Coté López regresa a Instagram tras cerrarlo por conflicto con Diego Jiménez

La empresaria explicó en una historias que desde el año pasado le empezó a importar demasiado la reacción de quienes veían su contenido en redes y eso la llevó a vivir en tristeza y estrés, por esto ahora decidió tomar el consejo de su madre.

“Ayer tuve una conversación con Fer que me dijo algo que también me dijo mi mamá: 'Vuelve a ser tú, vuelve a reírte, a disfrutar, queremos ver a la José de siempre'”, destacó la influencer.

“Reaccioné y voy a volver a ser yo. Me importa un pico si me suben a una página de farándula o no”, recalcó.

Coté también publicó un un video suyo modelando para una sesión de fotos. El post se llenó de mensajes de sus seguidores, quienes no tardaron en expresar lo mucho que la extrañaron.

“Al fin. ¡Te extrañe más que a mi ex!”; “No dejes que nada ni nadie te apague tu luz”; “Brillas por ti sola, no necesitas a nadie para brillar”; “Te amamos. Siempre serás nuestra Queen”; “Me encanta que vuelvas a las redes, no les des en el gusto a quienes se meten donde no les importa”, fueron algunos de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Jose Lopez Merino (@cotelopezm)

