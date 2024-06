"No se portó muy bien": Yamna Lobos reveló triángulo amoroso que quebró su amistad con Carla Jara

22 jun. 2024 - 16:41 hrs.

La bailarina Yamna Lobos desclasificó las razones del quiebre de su amistad con Carla Jara, a inicios de la década de los 2000.

Cabe recordar que la vida amorosa de Jara ha estado recientemente en la palestra. Primero, por su bullado quiebre con Francisco Kaminski y, luego, por confirmar su nueva relación con el comediante Diego Urrutia.

Precisamente por temas del corazón es que Yamna Lobos se habría alejado de la exMekano. En un programa del cable, la "Cocotera" confesó que todo se trataría de una traición. "No se portó muy bien en ese momento", dijo.

Instagram de @yamnalobos

"Le contaba mis cosas"

"Yo alcancé a compartir con ella, como compañera, como amiga. (...) La verdad es que yo no tuve muy buena experiencia con ella, así siendo súper sincera, también por un hombre", declaró Yamna sobre el tiempo en que ambas compartieron en Mekano, el programa juvenil de Mega.

"Nosotras éramos muy amigas en un periodo y justo yo estaba pasando por un tiempo muy malo. Había terminado con mi pareja, con mi pololo de ese tiempo. Yo le contaba a ella mis cosas, mis penas de amor porque era mi amiga", agregó.

"Un día me enteró por la hermana de mi ex, ella me contó. Me dijo 'sabes qué Yamna, estás haciendo el loco, hace rato, porque pasa esto y esto'. Y bueno, efectivamente, era así", indicó sobre la relación que Carla habría sostenido con su anterior pololo.

Pese a saber, Yamna reveló que evitó el conflicto. "Ni siquiera fui capaz de encararla, porque me dio pena y nunca le dije nada, pero si me escucha se va a acordar".

