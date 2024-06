"No caigan": Millaray Viera advirtió de posible estafa con su nombre y el de otra animadora de TV

23 jun. 2024 - 16:45 hrs.

La animadora de TV, Millaray Viera, advirtió a sus seguidores sobre una presunta estafa que utiliza su nombre en Internet y que involucra a otro rostro de la televisión.

A través de su cuenta de Instagram publicó la captura de una noticia falsa que la menciona. El titular señala: "Durante la emisión en directo del programa 'Sin culpa', estalló un grave escándalo entre presentador Francisca Sfeir y el invitado Millaray Viera".

La publicación estaba en una cuenta llamada Lilac Field en la misma red social. Errores de redacción delatarían que, al menos, no se trataría de un hablante de español quien creó la noticia.

Instagram de @millarayviera

El llamado de Millaray Viera

Al respecto, la hija de Gervasio y Mónica Aguirre hizo un llamado para no hacer clic en el contenido. "Amigos, no sé qué tipo de estafa o virus será esto, pero no caigan. ¡Es falso!", dijo.

Asimismo, etiquetó a Fran Sfeir, la segunda involucrada en el titular, para que todo mundo se entere de este hecho.

