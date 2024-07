Jennifer Lopez se baja de las plataformas y apuesta por "bailarinas" Dior: Este es el precio de sus zapatos

07 jul. 2024 - 19:00 hrs.

Jennifer Lopez sorprendió a la prensa internacional en una caminata por la ciudad de Los Ángeles, con un look de prendas básicas. Pero lo que más llamó la atención fueron sus zapatos estilo bailarina de Christian Dior.

Es común ver fotos de Jennifer Lopez caminando por la calle, de compras o a la salida de algún restaurante, pero siempre con zapatos altos o tenis, en menor medida, pero con zapatos planos casi nunca.

Estas "bailarinas" Dior, perfectas para ejecutivas que buscan comodidad y elegancia, son una novedad en el guardarropas de la “Diva del Bronx”, pero además son un nuevo lanzamiento de la marca, pertenecientes a la colección “Crucero 2024”.

web dior.com

¿Cuánto cuestan las "bailarinas" Dior de Jennifer Lopez?

Las zapatillas “D-Joy” de satén negro, que lució la intérprete de “This Is Me... Now”, tienen suela de goma plana y punta cuadrada, igual a las zapatillas de ballet. Cuentan con tiras de grogrén extraíbles, con las iniciales C y D en los extremos.

Jennifer Lopez eligió el color negro, a juego con su outfit, pero en la página web de la marca están disponibles las versiones rosada y escarlata, por un precio de 890 dólares, señala Foot Wear News. Las zapatillas tienen el talón flexible, lo que permite usarlas como mule.

Aunque sus zapatos fueron el puente focal del outfit, JLo usó una camisa blanca de la misma marca; pantalón negro con plises amplios y corte alto, con un cinturón fino. La acompañó uno de sus bolsos Birkins de Hermès y lentes oscuros James Oro.

Un look decididamente sofisticado, cómodo y compuesto por básicos, algo muy diferente a lo que Jennifer Lopez tiene acostumbrado a su público, pero sin duda toda una lección de estilo.

