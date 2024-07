Rafa Araneda se ríe del sombrero de Marcela Vacarezza: Este fue el inesperado destino de su "chupalla"

07 jul. 2024 - 21:00 hrs. | Act. 08 jul. 2024 - 17:59 hrs.

En todos los viajes familiares quedan gratas anécdotas, y el más reciente de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza junto a sus hijos en Cancún, no fue la excepción. La pareja vivió unos días inolvidables en México y en sus redes compartieron parte de sus aventuras.

No hay vivencia en la que el presentador de televisión no saque las mejores carcajadas; con el buen humor que lo caracteriza, ambos rieron mucho de un accesorio que llevó la ex Miss Chile a las vacaciones.

Rafa Araneda se ríe de la "chupalla" de Marcela Vacarezza

A través de las historias de Instagram, mientras iban en el avión, el presentador de “Enamorándonos Usa” se reía con contagioso sarcasmo del sombrero de paja que Marcela usó repetidas veces junto a sus looks de playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafael Araneda (@rafaaraneda)

“¿Cuántos días llevamos allá arriba?”, le dice Araneda a su esposa, quien responde “ochocientos mil”, con una risa discreta, haciendo referencia al sombrero de playa que lució la también presentadora durante sus vacaciones.

"¿Y tu por qué eres con chupalla?", volvió a preguntarle, "¿es para el sol?", continuó. Marcela siguiendo su juego, le informó que “no le cabía en la maleta”. Pero, el sombrero de Marcela Vacarezza tuvo un final inesperado.

“Se voló la chupalla”, gritó Araneda en un video, mientras viajaba en una lancha rápida junto a su esposa, quien lamentó la “pérdida”: "¿..y ahora qué me pongo?", dijo con una sonrisa.

Instagram @rafaaraneda

