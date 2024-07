BelúViaja comparte la experiencia de comer el helado más caro de su vida: "Me llevo las copas"

07 jul. 2024 - 10:00 hrs.

Belén Morales o mejor conocida por su nombre de redes, BeluViaja, aprovecha cada oportunidad para contarle a sus seguidores las curiosidades que se encuentra en sus aventuras. La más reciente está relacionada con el precio de un particular helado de limón.

La influencer se encuentra de paseo por la Costa Malfitada, en Italia, donde pagó un monto bastante alto para el producto cotidiano que consumió; sin embargo, narró la experiencia a los internautas, quienes dejaron sus opiniones.

¿Cuánto pagó BeluViaja por un helado en Italia?

"El helado más caro que me he comido y ni siquiera estaba completamente lleno", con esta frase inició la influencer el video en el que muestra el producto por el que pagó una cantidad que consideró sorprendente.

Instagram @beluviaja

Ante su asombro por el costo, grabó un video del momento en el que está sentada en una mesa ante la presencia de dos sorbetes de limón que le costaron 15 euros cada uno.

BeluViaja explicó que el helado es típico de la Costa Malfitada, por lo que no se arrepiente de haber pagado 15 euros por vivir la experiencia de disfrutar de un helado que sirven dentro de un enorme limón.

"Sí valió la pena, porque comer helado de limón en un limón es una experiencia única", precisó la influencer, quien dijo en tono de broma que pensó en llevarse hasta la cáscara de la fruta para aromatizar.

La revelación de Belén hizo que sus seguidores reaccionaran: “No me lo compraría todos los días, se entiende que es una ocasión para recordar”; “Por 15 euros me como hasta al mesero”; “Yo me llevaría hasta el limón por ese precio y le saco hasta la cáscara rallada”; “Me llevo las copas y los servicios”.

