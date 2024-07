"Muy parecida": Modelo aborda rumores de ser la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel

04 jul. 2024 - 19:30 hrs.

Luis Miguel se hizo tendencia en las redes sociales, donde se habla de una supuesta hija no reconocida del cantante. Se llama Milagros Pabón y nació en Venezuela, pero la joven al ver su nombre en los medios, lo negó todo.

Según detalla People en Español, la modelo de 25 años vive en Miami, Estados Unidos. En su cuenta de Instagram @milipabone abundan comentarios de los usuarios que mencionan su "parecido físico" con el artista.

Habla la supuesta hija de Luis Miguel: "No tienen una historia"

Ante la lluvia de comentarios y publicaciones en los medios donde se dice que es hija de Luis Miguel, Pabón reaccionó con incredulidad. “Sin palabras”, escribió en sus historias, sobre el texto de una nota periodística. "No tienen historia. No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista", recalcó en un segundo mensaje.

Pese a que la joven desmintió las especulaciones, algunos internautas insistieron en resaltar su supuesto parecido al intérprete de "La Bikina".

“Se parece a Luis Miguel. Ojos cuello, forma de su cara”; “hermana, llegó el momento de decir la verdad”; “muy parecida... ojos, nariz, labios, forma de la cara. Pienso que puede ser, pero el ADN es necesario”, escribieron en varias de las publicaciones de Pabón.

