"Qué atroz": Raquel Argandoña recuerda al único hombre por el que lloró en su vida

08 jul. 2024 - 16:40 hrs.

Raquel Argandoña recordó recientemente su historia con un viejo amor, quien fue uno de los hombres más importantes de su vida.

La situación ocurrió en medio de una conversación en un programa de TV+, instancia en la que Argandoña aseguró que ella solo ha llorado por un hombre. "Yo solamente he llorado por un hombre, en el auto, que fue cuando me dedicaron ‘Ahora’ de Alberto Plaza. ‘Todo lo que te quiero decir está resumido en esta canción’ (le dijo su expareja). Qué atroz", expresó.

Cabe destacar que hace poco Raquel fue noticia por su alto sentido de la moda, figurando con un comentado bolso y botas de caña alta y falda que sacó varios comentarios.

Raquel Argandoña / Instagram

Raquel Argandoña recuerda a un viejo amor

La figura nacional siguió relatando su historia y explicó que: "Me hizo pasar a su departamento, estaba muy arreglado porque parece que iba a salir, yo me había producido entera y (me dice) ‘todo lo que te tengo que decir está en esta canción'".

Raquel Argandoña muestra por qué los skinny jeans no pasan de moda: El truco de combinarlo con animal print Raquel Argandoña se deja tentar por las tendencias: Así estrenó un look bob asimétrico "El que esté conmigo debe saber...": Raquel Argandoña entrega advertencia a futuros pretendientes Te puede interesar

Dicho esto, añadió que ella pensó que "la canción a lo mejor decía ‘espérame un tiempo o vuelve a la noche’, pero nada. Qué manera de llorar, después escuchaba la canción en la noche y lloraba".

Asimismo, recordó que hace poco se reencontró con él a través de redes sociales, cuando este hombre la contactó. "Me escribió en junio. Yo creo que vio el programa, me dijo ‘nunca pensé que te iba a doler tanto'", finalizó.

Todo sobre Raquel Argandoña