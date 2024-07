"Nuestro amor será eterno": Daniella Campos conmueve con emotivo mensaje para su fallecida hija

09 jul. 2024 - 10:30 hrs.

La periodista y figura televisiva Daniella Campos emocionó a sus seguidores luego de subir un posteo a sus redes sociales, donde conmemoró los 15 años del nacimiento de su hija Florencia, quien lamentablemente falleció a los once días de vida.

Precisamente, Campos recordó aquel 8 de julio del 2009 como uno de los días más importantes de su vida, asegurando que durante este tiempo solo ha tratado "de cerrar los ojos para compartir un recuerdo, un aroma que me enseña a abrazarte de una forma distinta".

En concreto, la periodista puso especial enfásis en que su hija este 2024 habría cumplido 15 años, una edad muy importante en algunas culturas. "Una mezcla de tristeza y alegría, pero tengo claro que el tiempo se detuvo para nosotras", afirmó.

Daniella Campos conmemora natalicio de su fallecida hija

Bajo este contexto, Campos expresó que "nuestro amor será eterno y jamás olvidaré lo que sentí al convertirme por primera vez en madre de una muñequita hermosa, que me da las fuerzas para seguir luchando y que no me ha abandonado".

"Junto a tu hermanita seguimos caminando con la convicción de que siempre iluminarás nuestro camino", aseguró, y más adelante añadió "que cada ángel te abrace este día con el amor de tu madre. Te amamos Florencia".

En cosa de minutos, cientos de comentarios de seguidores y cercanos se registraron en la red social de Daniella, entregando apoyo a la periodista y recordando a Florencia a 15 años de su nacimiento.

