¡Lo supo por la prensa!: Luis Miguel se habría enterado por los medios que su hijo está pololeando

27 jul. 2024 - 18:17 hrs.

Como es de público conocimiento, el cantante mexicano, Luis Miguel, ha tenido complejas relaciones con sus hijos, incluso, en este momento con la única con la que se relaciona permanentemente es con Michelle Salas, su hija mayor.

Los dos hijos más pequeños que tiene con la actriz Aracely Arámbula, según ella misma ha indicado, no poseen relación con su padre, ya que no ha sido comprometido con ellos.

"Tengo una nuera hermosa"

La distancia entre el Sol de México y sus hijos lo ha apartado de todos los momentos de su vida, incluso se habría enterado por la prensa que su hijo Miguel de 17 años está de novio pololeando con una joven llamada María José, según consignó la revista People.

Luis Miguel y Aracely Arámbula

La ex pareja del cantante, Aracely Arámbula, conversó con los medios cuando fue entrevistada en medio de un evento. “Tengo una nuera hermosa (...) soy muy feliz, disfruto mucho que mi hijo sea muy feliz y que me lo quieran, es lo más bonito para mí. Que me los quieran, hablando de los dos, pero nada más uno tiene novia”, comentó la artista.

Además, comentó “Conozco muy bien a la novia (de Miguel), a sus papás. Es una niña hermosísima que la quiero mucho, la amo. Mi Majito bella. Así que los amos a mis niños y siempre los voy a apoyar en todo lo que ellos quieran hacer. Y me siento muy orgullosa de él (Miguel)”, concluyó.

