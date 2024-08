"Lo que siempre debió haber hecho, callarse un poco": Luis Mateucci se va en contra de Daniela Aránguiz

06 ag. 2024 - 13:10 hrs.

Después de que la Justicia le prohibió a Daniela Aránguiz hablar públicamente de Maite Orsini por dos años, Luis Mateucci se refirió al resultado del proceso y cómo afectará esto a su expareja.

Ante este caso, que ha capturado la atención de la farándula nacional, el exchico reality no tuvo pudor para expresar que el veredicto que beneficia a la actual pareja de Jorge Valdivia podría resultar beneficioso para todos.

Luis Mateucci en contra de Daniela Aránguiz

El programa "Que te lo digo" logró comunicarse con el modelo argentino, quien tuvo palabras para referirse a la situación de su expareja contra Maite Orsini y, fiel a su estilo, fue muy honesto al señalar que está conforme con los resultados del proceso.

"Me parece estupendo, es lo que siempre debió haber hecho, que no pueda hablar con alguien que para ella no es nada. Está con su exmarido y me parece perfecto, por el bien de ella, de los niños de Jorge y de todos, es lo que siempre debió haber hecho, callarse un poco la boca", señaló Mateucci

Además de este análisis sobre el veredicto del juicio, el cordobés reveló que siempre le aconsejó a Daniela que no hablara de Orsini, mientras todavía eran una pareja.

"Dejarlos, porque si son felices y cada quien con su mundo, y si no son felices que sea problemas de ellos, ella (Daniela) no tiene nada que ver con ellos", señaló el exchico reality.

"Es lo que siempre debió hacer y lo que yo le aconsejé. Que los deje, que los deje ser felices y si no, no es su problema, no es problema de ellos", sentenció Mateucci.

Cabe recordar que durante la semana pasada se hizo pública la decisión de la Justicia por la querella realizada por Maite Orsini en contra de Daniela Aránguiz.

La actual pareja de Jorge "Mago" Valdivia se querelló contra la exchica Mekano por "injurias graves por escrito y con publicidad", debido a una serie de dichos y comentarios contra ella por distintos espacios de difusión.

