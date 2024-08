"Una tristeza inexplicable": Melina Figueroa revela que sufrió la pérdida de un embarazo

07 ag. 2024 - 11:10 hrs.

La exchica reality Melina Figueroa ha pasado por unos meses muy complejos tras perder un embarazo en abril.

Precisamente, la modelo se expresó a través de redes sociales de lo difícil que ha sido avanzar para ella y su entorno. "Hace meses viví un conjunto de emociones producto de un momento muy personal e íntimo. Finalmente, decidí abrir mi corazón para abrazar a quienes hayan vivido algo parecido", declaró.

"En abril perdimos un bebé. Fue algo que vivimos tan rápido que ni siquiera pude procesarlo en el momento; me tomó meses hacerlo", confesó Figueroa.

Melina Figueroa abre su corazón tras pérdida

La modelo explicó que pese a ocupar un método anticonceptivo, quedó embarazada. "Me hice varias pruebas de embarazo y todas fueron positivas. Pero al ver los resultados de laboratorio con mi Dra., algo no andaba bien, mi cuerpo había comenzado a expulsar el saquito", comentó.

Bajo ese contexto, aseguró que "todo pasó tan rápido que no entendía bien lo que ocurría. Empecé a sangrar con mucho dolor durante semanas. Me invadió una tristeza inexplicable, no sé si venía de mis hormonas, de mi cuerpo, de mi mente o de mi corazón".

"Para muchos, quizá sea una simple pérdida, algo sin importancia, pero para el cuerpo de quien lo vive, puede ser muy diferente", afirmó, y agregó que tras la pérdida vivió un proceso de desajuste hormonal muy grande que pasó prácticamente sola.

"Aunque hay cosas que suceden sin explicación, quiero abrazar a todas esas mujeres que han pasado por algo así. Que aunque no lo crean, esto pasa estadísticamente mucho más de lo que imaginamos", sentenció.

