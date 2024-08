Oriana Marzoli recomienda la mascarilla "dorada" antiedad para rejuvenecer la piel

25 ag. 2024 - 20:00 hrs.

Cada día el cuidado de la piel tiene mayor preponderancia entre las mujeres que comprenden que es la vía para combatir el envejecimiento. A través de las redes sociales, Oriana Marzoli recomendó algunos de los productos que le han dado resultado en ese camino de nutrir y cuidar la dermis del rostro.

Las influencers, además de hacer virales determinados cosméticos, también brindan las mejores recomendaciones para cumplir paso a paso ese mantenimiento de la piel.

Oriana Marzoli explica cómo actúa la mascarilla dorada para darle brillo a la piel

Amante de disfrutar de la playa, Oriana Marzoli es conocedora de la importancia de las mascarillas, como un ingrediente necesario para revitalizar la piel ante los efectos del sol y del correr de los años.

Foto: Instagram@orianagonzalezmarzoli

De allí que la modelo venezolana recomendara, a través de sus historias de Instagram, un producto que usó y cuyos efectos le sentaron de maravilla. Se trata de la mascarilla de oro rosa, hidratante y antiarrugas (Rose Gold Mask), que se aplicó recientemente y cuyos resultados amó.

Por sus componentes de ácido hialurónico, centella asiática, aceite de ricino hidrogenado y extracto de rosa, entre otros, es una “fórmula potente que hidrata y regenera la formación de peróxidos, causante del deterioro de las células”.

Marzoli, quien vive su amor con el argentino Facundo González, posteó varias marcas de mascarilla y en especial habló de una.

“Las he elegido al azar, pero está de oro rosa me ha sorprendido. Me ha encantado cómo me ha dejado la piel”, escribió reseñando los buenos resultados.

Con una foto, la famosa creadora de contenido mostró que la máscara queda como una película en color oro que se adhiere a la piel. Según la firma que la produce, se debe dejar actuar por lo menos durante 15 minutos.

Foto: Instagram@orianagonzalezmarzoli

