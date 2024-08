Los dos secretos no revelados del embarazo de Vanesa Borghi: "¿Acertará alguna?"

12 ag. 2024 - 14:30 hrs.

Vanesa Borghi llega a la semana 36 de su segundo embarazo y, cuando se acerca el día del alumbramiento, empieza el interés de los fanáticos sobre la fecha exacta de nacimiento y el nombre del bebé, que se sabe será varón.

Borghi viene compartiendo con sus seguidores detalles de su gestación y lleva con exactitud sus semanas de embarazo. Sin embargo, dijo que mantendría en secreto cómo se llamará el pequeño.

La adivinanza de Vanesa Borghi: cuándo nace el bebé

En la semana 35 de embarazo, la argentina festejó su baby shower y compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de la fiesta, en la que lució un vestido ajustado blanco con zapatillas.

Vanesa hizo diversas dinámicas con sus amigas, entre las que destacó una muy particular y bastante creativa. La influencer retó a sus invitadas a adivinar los dos secretos de su embarazo que aún no revela y que, evidentemente, no lo hará hasta que llegue el gran día.

"Todos apostaron por un nombre y una fecha de parto, ¿acertará alguna?", escribió la presentadora de televisión en una foto donde se ve el nombre de cada una de sus amigas y al lado sus respuestas a la adivinanza.

Las fechas del parto van entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, y mencionaron nombres como Lion, Íker y Neo.

