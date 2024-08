"Estoy muy contenta": Laura de la Fuente disipa rumores y confirma que está pololeando

12 ag. 2024 - 11:30 hrs.

La conocida influencer nacional Laura de la Fuente confirmó una información que se estaba rumoreando desde hace varias semanas: que está en pareja.

La hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente confirmó que está pololeando con una misteriosa joven, con quien ya había compartido algunos registros en su cuenta de Instagram, pero sin mostrar su rostro.

Laura de la Fuente confirma su pololeo

Duran un evento en Valle Nevado, en conversación con Página 7, la joven afirmó que “estoy muy contenta, sí, estoy en pareja, feliz”.

Laura también se refirió a los alcances que tiene su vida privada y el interés que genera en la opinión pública, manifestando que “la gente siempre va a opinar”.

Historia de Laura de la Fuente junto a su polola / Instagram

“Yo entiendo que, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios, y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida, y si a alguien le gusta o no, será”, explicó de la Fuente.

Laura, sin embargo, también destacó y valoró el apoyo de las personas en sus redes sociales, donde desde incluso antes que confirmara su relación con la misteriosa joven, ya recibía comentarios positivos y felicitaciones.

“Yo siempre he agradecido mucho el cariño de las personas. Por ejemplo, en mi recuperación (tras ser baleada durante un asalto en 2022), recibí mensajes demasiado lindos. Me sentí demasiado acompañada, no solo por mis amigos y familia”, expresó Laura.

“Además, mis papás siempre me han apoyado y ofrecido su amor incondicional, y eso siempre lo voy a agradecer”, finalizó.

