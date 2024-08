¿Es bueno lavarse a diario el cabello? El hábito de Connie Achurra por el que la "regañan" en la peluquería

25 ag. 2024 - 16:00 hrs.

La frecuencia del lavado del cabello es un tema que genera debate. Y precisamente sobre este aspecto, Connie Achurra abrió una discusión entre sus seguidores, para conocer cómo se cuidan el cabello rizado sin recurrir al lavado diario.

Desde su cuenta de Instagram, la chef autodidacta brinda consejos no solo de cocina, y partiendo de que posee un pelo con rizos, comparte algunos tips para su cuidado.

Connie pide consejos para armar sus rizos sin lavarse a diario su cabello

Connie Achurra dio a conocer a sus fans la rutina que le funciona para mantener sus rizos definidos. Pero ahora reveló que en la peluquería se gana “regaños” por tener el hábito de lavarse el cabello todos los días.

“Al parecer no es tan bueno para el pelo, pero yo amooo la sensación de pelo lavadito y ducharme sin pelo me parece tan triste”, confesó al mismo tiempo que les consultaba a las “onduladas” cómo se refrescan la melena.

Las respuestas no tardaron en llegar a la mensajería de la influencer. Están quienes no salen de casa sin lavarse el cabello, como Achurra, y quienes se toman sus días, dos o tres para lavarlo. Un tercer grupo lo “humedecen” y repiten la rutina de rizos.

“Mi peluquera me recomendó humedecer el pelo con un rociador y hacer la rutina para rulos de siempre”, “Yo tengo el pelo muy crespo y además es seco y no lo lavo todos los días, porque he sabido que no es bueno lavarlo a diario con esas características”, comentaron dos usuarias.

Algunas fans coincide en el hábito de Connie. “Me encantan lavarme el pelo todos los días. La pura ducha no me sirve, siento que no me lavé”, mientras que otra también considera que es “malo” lavarlo a diario.

El Instituto Quirúrgico Capilar en su página web recomienda encontrar el equilibrio que permita “mantener el cabello limpio y saludable sin causar sequedad o exceso de grasa”, considerando varios factores individuales como si es graso, seco o normal, las actividades que se realizan y qué productos se usan para su cuidado.

Además, los expertos han dejado claro que los cabellos secos (con rizos) y grasos necesitan de unos cuidados particulares.

