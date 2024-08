La villana de Traicionada en romántica foto con Serkan, el galán de Me Robaste el Corazón

Reconocidos actores turcos se reencuentran en una nueva producción, esta vez un largometraje que se estrenará en cines, posiblemente a finales de año. Los primeros avances dejan románticas fotografías de la villana de Traicionada con Serkan, vestidos con trajes tradicionales.

Melis Sezen (Derin en Traicionada) y Kerem Bursin (Serkan en Me robaste el corazón) son los protagonistas de “Son of a Rich” y comparten escena con otra recordada villana, Melisa Dongle (Ceren), junto a otras grandes figuras del espectáculo, que se han internacionalizado a través de las teleseries.

Ambientada en el siglo XVI, en las primeras imágenes del rodaje se observa a dos enamorados campesinos, Melis Sezen y Keren Bursin, con atuendos de época a orillas de una playa.

De acuerdo con Diez Minutos, la película turca es una adaptación de la comedia rusa “Holop”. En este caso cuenta la historia del hijo de un hombre rico, que le hace creer que reencarnó en un sirviente.

Me Robaste el Corazón: Melisa Döngel se pasea en París con un ligero look de top estilo brasiere

Me Robaste el Corazón: Melisa Döngel se pasea en París con un ligero look de top estilo brasiere

"Casi imposible no enamorarse": Kerem Bürsin impacta a sus fans al posar para famosa revista

"Casi imposible no enamorarse": Kerem Bürsin impacta a sus fans al posar para famosa revista

El ambiente rural y de época, muestra a una Melis y a un Kerem distintos, con looks completamente diferentes a los que tienen acostumbrados a su audiencia.

Reply with



"SON OF A RICH" WORLD PREMIERE PLEASE ❤️🙏@kunay_film @KeremBursin #KeremBürsin #SonOfARich pic.twitter.com/OuxBs4P3Dg