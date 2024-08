De piel genuina y broche de Swarovski: Así es el millonario micro bolso de Daniela Aránguiz

25 ag. 2024 - 23:00 hrs.

Las carteras son objeto de deseo para muchas mujeres e, incluso, símbolo de estatus. La exMekano, Daniela Aránguiz, tiene un pequeño bolso joya de Valentino, que sin duda es un must para los amantes de este accesorio.

Del look de Daniela Aránguiz para el concierto de Alejandro Sanz en el Festival Internacional de Viña del Mar 2024, la creadora de contenidos Titi Torrijos rescató su cartera, para develar el precio y la marca.

En esa oportunidad, Aránguiz deslumbró con un mini vestido negro y chaqueta torera. Sin embargo, el punto de atención estuvo en sus pantimedias rojas y zapatos de charol del mismo color.

Instagram @danyaranguizf

Pequeño, pero millonario: Así es el bolso Valentino de Daniela Aránguiz

La guinda de este outfit fue su micro bolso Valentino, confeccionado en piel de becerro, con el logo de la marca cubierto de cristales de Swarovski en la parte frontal.

De acuerdo con la cuenta The Popular Look, que tiene presencia en Instagram y TikTok, el precio de la cartera es de 1.931.000 pesos, lo que equivale a más de 2.100 dólares. No obstante, en la web europea de la marca, se puede adquirir por 1.500 euros.

Junto a los comentarios de elogios se pueden leer críticas como “puede andar con un millón de pesos encima y jamás se verá fina”; “la pura cartera de cuica” o “como 10 meses de pensión alimenticia”.

Instagram @thepopularlook

Todo sobre Daniela Aránguiz