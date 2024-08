"Lo más importante a aclarar...": Savka Pollak responde si incursionará o no en plataformas para adultos

28 ag. 2024 - 17:50 hrs.

La presentadora de televisión Savka Pollak aclaró los rumores sobre su supuesta incursión en plataformas de contenido para adultos.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó un video en que dio a conocer su posición respecto a este asunto.

Savka Pollak y las platadormas de contenidos para adultos

"Lo más importante a aclarar aquí es que yo no he generado, no voy a generar, ni generaré contenido para plataformas para adultos, eso es lo primero", comenzó aclarando la periodista.

Savka explicó que su contenido está enfocado en apoyar a las mujeres, algo que no podría hacer en esas plataformas.

"El contenido que genero, que quiero generar y que he venido generando es impactar en la vida de las mujeres, escucharlas de verdad y poder abrirles camino a través de talleres creativos. De escritura, a través del arte. Ese es el contenido que quiero transmitir", manifestó.

"Es por eso que esto otro no calza con el camino que yo he decidido tomar de aquí en adelante", concluyó.

