"Algo va a pasar": José Antonio Neme publica enigmático video y asegura que tendrá que acortar sus vacaciones

Un enigmático mensaje fue el que publicó a través de sus redes sociales el conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, directamente desde México, país en el cual se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones.

Pese a estar en descanso, Neme recibió un preocupante llamado desde el matinal, quien requirió que el próximo lunes 2 de septiembre se presentara sí o sí al "Mucho Gusto", pese a que todavía le quedaban unos días de vacaciones.

La información de Neme

Luego de haber informado lo anterior, José Antonio subió otro video actualizando la información que recibió desde Chile. "He estado averiguando las cosas que podrían ser y a que responde este llamado y para no mantenerlos a todos ustedes preocupados he estado reporteando", partió diciendo.

"Algo va a pasar el lunes en el matinal. No tiene que ver directamente con el equipo, parece, ni tampoco conmigo", añadió. Sin entregar mayores detalles, ya que él tampoco está en conocimiento de lo que ocurrirá, dijo que "va a estar en pantalla, va a haber una estructura que no se ha visto nunca, y yo tengo que estar presente porque tengo que prepararme".

Una información sin mayor trasfondo, puesto que Neme expresó que la información se ha manejado de forma muy "hermética". "Nadie me quiso entregar detalles, nadie me ha querido entregar ningún tipo de información", lamentó.

"El lunes en el 'Mucho Gusto' va a pasar algo ahí", concluyó diciendo, dejando en vilo a todos los interesados en saber más información. Solo queda esperar a ver el matinal a partir de las 8 de la mañana, para conocer qué ocurrirá.

Ha trascendido que Mega estaría preparando anuncios importantes sobre el próximo Festival de Viña 2025, los cuales se conocerían este lunes en Mucho Gusto.

