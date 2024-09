Marcela Vacarezza explica su motivo de no regresar a Chile con Rafa Araneda e hijos

01 sept. 2024 - 14:30 hrs.

La familia de los presentadores de televisión, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, cada vez conquistan más seguidores, debido a su podcast "Tenemos que hablar".

El proyecto ha llamado la atención de varias personas, debido a que cada miembro del clan Araneda-Vacarezza habla y toca temas familiares y cotidianos, relacionado a las etapas que está viviendo cada uno de los hijos, como también, el punto de vista de los padres.

Podcast de la familia Araneda-Vacarezza

En ese sentido, desde hace poco que Florencia Araneda decidió volver a Chile, después de cuatro años viviendo en Miami, Florida, junto a sus padres y hermanos.

La decisión de Florencia se debe a que en Chile se siente más cómoda que en Norteamérica. Así lo expresó en su retorno a nuestro país. "En la medida que iban pasando los años, nunca encontré mi lugar (en EE.UU.). Así que igual me vengo tranquila porque gracias a mis papás pude vivir la experiencia".

Al contrario de Florencia, Marcela Vacarezza afirmó que no volvería a Chile en estos momentos, y tiene que ver con una causa en particular: El trabajo de Rafael en Estados Unidos, como presentador de "Enamorándonos USA".

"Mientras el trabajo de Rafael esté funcionando acá, no, no hay ninguna opción. El día que no exista, Chile por supuesto que es un destino que es el primero en que pensaríamos. Yo no sé qué nos quedaríamos haciendo acá si no es así, si no es con un trabajo", comentó a La Cuarta.

