"Mati, todo es surreal": Mayte Rodríguez lamenta profunda pérdida de un amigo querido por varios famosos

01 sept. 2024 - 17:20 hrs.

Una dura pérdida es la que están viviendo varias personas de la televisión chilena, como Mayte Rodríguez, quien confirmó a través de su Instagram la pérdida de su amigo Matías Saavedra.

Pese a que no se ha revelado la causa de muerte, Mayte realizó una extensa publicación con varios bellos momentos junto a "Matías".

"Mati, todo es surreal, la vida misma lo es. Mi gran amigo, me enseñaste de lealtad, confianza y amistad. Siempre entregando felicidad, tirando salvavidas en momentos difíciles, armando logísticas, porque para ti no había imposibles. De esos amigos que (con) dos palabras bastaban para resolver cualquier problema. Me apoyaste en los momentos más crudos de mi vida", escribió Rodríguez.

De manera similar lo hizo Kika Silva, quien también agradeció haberlo conocido, y publicó varias fotos ligadas al mar y a salidas, demostrando el espíritu aventurero de su amigo.

De esa misma forma, famosos como Isidora Urrejola, Carolina Arregui, Pablo Zuñiga, Javiera Acevedo han hecho algún gesto en sus redes sociales, escribiendo una frase o publicando momentos de este querido amigo que se fue.

A continuación, alguno de los momentos que han compartido las figuras de televisión con Matías Saavedra

