Ignacia Antonia firma su colección de ropa para marca china: Este es el precio de su vestido más romántico

14 sept. 2024 - 20:00 hrs.

Ignacia Antonia comenzó septiembre con buenas noticias para sus fans, ya que la cadena de ropa china, Shein, tiene una colección para Chile firmada por la influencer. Lo mejor es que son prendas con precios accesibles.

La cuenta The Popular Look, que normalmente analiza looks millonarios, dejó conocer el precio de uno de los vestidos más románticos y sofisticados de la colección, modelado por la propia Ignacia Antonia.

Este es el precio del look de Ignacia Antonia

El vestido que eligió Titi Torrijos para analizar, está confeccionado en tela de punto en un delicado tono light beige. Es tipo tubo, por lo que se amolda al cuerpo, de longitud midi. Un off shoulder con mangas largas que inician debajo de los hombros.

Instagram @ignaciaa_antonia

El corpiño está adornado con cintas negras y un delicado lazo en la parte superior. El precio del vestido es de 15.490 pesos, es decir, unos 16,60 dólares. Ignacia Antonia lo luce con el cabello suelto, dividido al centro.

“Se ve regia, no es necesario gastar millones para lucir sensacional”, “algo sencillo y elegante a la vez”, “se ve bella con tan poco”, son algunas de las reacciones en la cuenta The Popular Look.

