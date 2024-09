"Es bien tranquilizador": Daniel Valenzuela revela más detalles de su nuevo romance con modelo fitness

13 sept. 2024 - 16:30 hrs.

Hace algunos días, Daniel Valenzuela confirmó oficialmente, a través de una fotografía, su nuevo romance con una modelo fitness.

Se trata de Andrea Sanhueza, oriunda de Iquique y reconocida en el mundo fitness, quien ha logrado una destacable participación en certámenes de la disciplina.

Precisamente, Valenzuela llegó hasta el programa de TV+ "Al Piano con Lucho", conducido por Luis Jara, quien consultó más detalles de esta naciente relación.

Daniel Valenzuela revela más detalles de su relación

"Yo estoy medio estacionado ya, Lucho. Me estacioné ahora. Sí, yo estuve tres años soltero, feliz. Y ahora ya hace 6 meses estoy como ya estacionado, feliz. No la conoces, no es del medio, esta vez no es del medio", confesó a Jara.

Dicho esto, agregó que "esta vez no es del medio y bien tranquilizador. Es harta paz. Tenemos 3 estamentos claros y definidos de cosas que no tienen que pasar: ni tener hijos, ni casarnos, ni tener hijos".

Valenzuela aseguró que aprovechó de buena forma estos tres años solteros, pero ahora se siente completo como para iniciar una relación, aclarando que en otros vínculos él era el problema.

"Yo me aburro, ese es el problema, un año y medio es como el promedio. Pero ha cambiado eso… Es que me gusta estar solo", aseguró, y agregó que en esta ocasión sí está aplicando conocimientos adquiridos de antigüas relaciones.

