"Quiero llorar": Valentina Roth confiesa su preocupación por problema de salud que la afecta

13 sept. 2024 - 17:25 hrs.

Valentina Roth compartió con sus seguidores una información que la tiene preocupada y al borde del llanto. La bailarina acudió a un centro de salud para la evaluación de una de sus rodillas, donde está sufriendo molestias.

Durante el trayecto rumbo a la clínica, detalló que se haría una resonancia por el intenso dolor que siente, especialmente cuando intenta estirar la pierna.

Valentina Roth tiene un edema en una de sus rodillas

“Desde hace rato estoy con dolor, tengo mucho líquido arriba en la rodilla, entonces me mandaron a hacer una resonancia para ver qué tal, porque siento que no puedo estirarla por completo", dijo en una primera historia de Instagram.

Instagram @valeroth28

"Puedo hacer sentadillas, no me molesta; pero la extensión completa, no puedo, siento como un pinchazo de líquido, pero no me voy a operar”, destacó.

Al llegar al sitio donde se haría el estudio, Vale mencionó que era la octava vez que acudía. “A esta rodilla no sé cuántas resonancias le he hecho”, dijo.

Tras realizar el procedimiento, subió otro video donde se visualiza su cara de preocupación. “Comparando las imágenes con las de marzo de este año, tengo mucho más líquido, el triple de líquido, el triple de edema”, detalló.

Mientras esperaba un taxi, indicó que tenía mucha pena. “Siento que me tienen que meter una aguja y sacar todo el líquido. Esta (rodilla) es mi herramienta de trabajo. No puedo tener descanso. Es difícil”, expresó. Sobre este último video, en el que se nota al borde de las lágrimas, escribió: “Quiero llorar, adiós”.

Sin embargo, la mañana de este viernes Roth apareció más tranquila y comentó que no iba a entrenar el tren inferior de su cuerpo hasta que la vea su médico y le indique qué hacer. "Mi doctor es Jorge Isla, especialista en rodillas. Seco", apuntó, confiada.

Instagram @valeroth28

