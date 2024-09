Daniela Aránguiz admite haber llorado tras encuentro con Jorge Valdivia: "Lo que me duele es el recuerdo"

13 sept. 2024 - 19:15 hrs.

A principios de semana se conoció un nuevo episodio en el "triángulo amoroso" de Daniela Aránguiz, Maite Orsini y Jorge Valdivia.

Precisamente, Aránguiz contó en un programa de televisión que en un vuelo de Argentina a Chile se encontró con su exmarido y la parlamentaria, quienes también aprovecharon de pasear en el país trasandino el último fin de semana.

Siempre con una fachada fuerte, Aránguiz aseguró que esto no le había afectado. Sin embargo, en una reciente columna en La Hora se desmoronó de su faceta y admitió haber llorado.

Daniela Aránguiz abre su corazón

La influencer tiene un espacio llamado "Sorry, no tengo filtro", donde habla del acontecer nacional y personal.

Es en este espacio donde se refirió al encuentro con su exesposo y aclaró, en primera instancia, que ella no cree en las coincidencias y que todo pasa por algo.

Dicho esto, explicó que a "los pocos segundos lo veo a él caminando por ese pasillo (del avión), al hombre con el que compartí 15 años de mi vida (…) Mi corazón estaba a mil por hora y ahí fue cuando me pregunté: ¿Cuándo nos volvimos dos desconocidos? Qué difícil es no saludarse con el hombre que tomó mi mano durante tanto tiempo".

Aránguiz confesó que intentó calmar la situación con bromas, pero terminó siendo muy incómodo. "Fue muy fuerte verlo de una manera tan inesperada después casi 2 años sin estar cara a cara", aseveró.

"Al aterrizar, esperé un largo tiempo para salir del avión, nunca había caminado tan lentamente hacía policía internacional, todo esto para no volverlo a ver. Cuando me subí a mi auto y cerré esa puerta, por fin me sentí en mi 'lugar seguro' y sí, lloré abrazada a mi volante por casi 20 minutos", dijo acongojada.

Ya en el final de su columna realizó una importante declaración: "Quiero dejar claro que no lloré por él y muchas de ustedes me entenderán, lo que me duele es el recuerdo de lo que era mi familia, y él siempre será parte de eso".

