"No imagino la vida sin ti": La emotiva dedicatoria de cumpleaños de Marcela Vacarezza a Rafa Araneda

19 sept. 2024 - 10:00 hrs.

Los primeros en felicitar a Rafael Araneda por su cumpleaños este 18 de septiembre, fueron sus hijos Florencia y Vicente. Y aunque las palabras de Marcela Vacarezza se hicieron esperar hasta la tarde, su mensaje no pudo ser más emotivo.

El presentador de televisión cumplió 55 años, 24 de los cuales los ha compartido con su esposa, la exreina de belleza Marcela Vacarezza, con quien tiene una de las familias más admiradas del mundo del entretenimiento nacional.

“No me imagino la vida sin ti”: Marcela Vacarezza felicita a Rafa Araneda

Con un carrusel de imágenes de su última visita a México, Marcela le dedicó emotivas palabras a su esposo. “Siempre he dicho que no me imagino la vida sin ti. Mi compañero de vida, mi partner, mi amor, mi todo”, escribió en su post.

Pero antes, Florencia Araneda, desde Chile, publicó una fotografía en sus historias de Instagram junto a su padre, con el mensaje, “feliz cumpleaños a mi partner máximo”. Con su característico buen humor, Rafa le pidió mensajes con “letras más grandes”.

Vicente se hizo presente por él y su hermano pequeño, Benjamín, con una fotografía de ambos junto a Rafa. “Feliz cumpleaños, papá, te quiero mucho”, le escribió.

Martina, la hija mayor, vive con sus padres en Miami, así que seguramente lo regaloneó todo el día; sin embargo, no se hizo presente a través de las redes sociales.

