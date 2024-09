'Fue muy sanador': Gissella Gallardo reveló detalles del viaje que realizó junto a Mauricio Pinilla

19 sept. 2024 - 17:45 hrs.

Hace algún tiempo, Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla confirmaron que se encontraban separados; sin embargo, y a diferencia de varias otras parejas, ellos continuaron haciendo una vida juntos de una manera distinta.

La periodista y el futbolista lograron llevar sus vidas en paz, tras un duro quiebre. Incluso, lograron tener unas vacaciones en Punta Cana con sus tres hijos para seguir fortaleciendo la relación familiar.

"Tiempo al tiempo"

Gallardo comentó a Las Últimas Noticias cómo se desarrolló el viaje familiar y también cómo se lo tomaron sus hijos. "Tuvimos conversaciones sanadoras, donde hablamos de cosas que habían pasado y que en su momento no queríamos abordar, esas conversaciones incómodas, pero auténticas. Fue muy sanador para los dos", partió diciendo la comunicadora.

Además, también surgió la duda si entre ambos había la posibilidad de retomar la relación y cómo se evitaba un "remember" estando de vacaciones en conjunto, tema que Gissella no descartó, pero tampoco lo piensa para un futuro cercano.

"Se logra cuando duermes con las niñas y él con Mauri (su hijo). Y cuando por mucho que adores a alguien, sabes que no es el momento, quizás algún día, en otra vida, o mañana, nos reencontremos. No digo nunca, pero por ahora no está en mis planes", agregó.

Para cerrar, expuso: "Tiempo al tiempo. Quizás con los años podamos ser como Diana Bolocco que veranea con Cristián Sánchez y toda su familia en la casa de su exesposo".

