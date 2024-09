Mujer colombiana revela que se compró dos casas gracias a la venta de chismes

28 sept. 2024 - 17:10 hrs.

Durante los últimos días, la historia de una mujer que vendió chismes y se compró dos casas se hizo viral en redes sociales.

Por medio de su cuenta de TikTok, la usuaria @ladydaniellag compartió el particular caso protagonizado por Myriam, una mujer colombiana de 67 años que hizo una fortuna gracias a un interesante emprendimiento.

"Me dedico a vender chismes y a punta de chismes es que me he comprado dos casas. Me gusta mucho el chisme, yo soy chismosa y eso lo convertí en negocio y empecé a cobrar", expresó la trabajadora en el video.

TikTok

El precio de los chismes

En relación con el precio de las historias que cuenta, Myriam señaló que tiene diversas tarifas. Si son "suaves" cuestan entre 2.000 y 3.000 pesos colombianos (aproximadamente 600 pesos chilenos), pero si ya cuentan datos más complejos, el costo sube.

También, la mujer explicó cómo es su modalidad de trabajo, en un cuaderno anota todo lo que potencialmente podría servirle e incluye hasta fotos de los vecinos involucrados.

"Este es el croquis donde yo tengo las evidencias de las infidelidades y de los chismes que me encantan, estos son mis vecinos. Por ejemplo, está la santurrona del barrio y tiene amores con este señor, que es el esposo de esta señora y los hijos", expresó.

Pero no todo ha sido bueno en el rubro de los chismes, pues Myriam también ha enfrentado conflictos con la gente de su barrio: "He tenido problemas y ellos se hacen los muy dignos, pero desde que empecé a cobrar nadie se volvió a molestar con eso porque yo soy la chismosa del pueblo, pero a todo el mundo le gusta el chisme, de todas maneras siempre vienen aquí".

Todo sobre Entretenimiento