Fin al amor: Pampita confirma su quiebre matrimonial con Roberto García Moritán

28 sept. 2024

Durante la tarde de este sábado 28 de septiembre, Pampita rompió el silencio en sus redes sociales y confirmó su quiebre matrimonial con Roberto García Moritán.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", fue lo que escribió la maniquí en su cuenta de Instagram.

Acompañando a lo anterior, la presentadora argentina adjuntó una serie de capturas de pantalla donde comprobó que antes de la fecha indicada, ella no había tenido ningún problema en su relación, pues las conversaciones con su ahora exesposo eran igual que siempre.

Instagram @pampitaoficial

Los rumores de quiebre entre Pampita y Roberto García Moritán

Tan solo unos días antes comenzaron a circular rumores de un supuesto término entre Pampita y Roberto García Moritán.

En ese momento, el político trasandino salió a hablar y a través de sus redes sociales desmintió la separación, pero sí asumió algunos problemas: "No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados".

Recordemos que la presentadora y el empresario contrajeron matrimonio el pasado 22 de noviembre de 2019 y en julio del 2021 le dieron la bienvenida a su hija, Ana.

