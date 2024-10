"Es un para qué...": Cecilia Bolocco revela difícil charla con su hijo Máximo mientras padecía tumor cerebral

02 oct. 2024 - 11:15 hrs.

Sin duda alguna, uno de los momentos más difíciles para Cecilia Bolocco fue cuando su hijo Máximo fue diagnosticado con un tumor cerebral en 2018.

Las expectativas no eran favorables para el hijo de la ex Miss Universo. Sin embargo, tras someterse a una radioterapia con protones en el Hospital St. Jude en Memphis, Estados Unidos, Máximo quedó libre del tumor y sin ningún tipo de secuela.

Ya han pasado seis años de aquel episodio y Cecilia volcó su vida al servicio de las familias que están pasando por situaciones similares a la que ella vivió con Máximo.

De hecho, es la creadora de la Fundación Care, la que busca generar alianzas para traer a Chile la tecnología que salvó a su hijo.

Cecilia Bolocco y su reflexión tras tumor que afectó a Máximo

En conversación con revista Velvet, la animadora de televisión recordó una conversación que tuvo con Máximo en pleno tratamiento por el tumor.

"Cuando viví la experiencia con Máximo, su enfermedad tan dramática y devastadora, sabía que era para enseñarnos algo profundo. Y se lo dije en la clínica el día que lo hospitalizaron y estaba en la UTI: ‘Mi amor, esto no es un porqué, es un para qué…", afirmó.

En concreto, Bolocco explicó que para ella toda esta situación tuvo una enseñanza posterior de ponerse al servicio de otros y ayudar de todas las formas posibles.

De igual manera, destacó que sin la tecnología utilizada en el proceso de Máximo, probablemente hoy "habría tenido serias secuelas por el tratamiento convencional que existe en Chile y en todo el hemisferio sur".

Todos los problemas que ha pasado durante su vida la han llevado a comprender que el sueño de traer la tecnología que salvó a su hijo a Chile, no es imposible.

"Ser feliz en medio de la tragedia"

"Imagínate, si fui capaz de no victimizarme y de ser feliz en medio de la tragedia y de gozar cada instante con Máximo ante la posibilidad de que se podía ir, hoy tenerlo aquí me da una fuerza infinita para seguir con mi propósito", expresó.

Dicho esto, reflexionó que "cuando te dicen que a tu hijo le quedan dos años de vida, que puede ser; en muchos casos la medicina no se equivoca, quizás, a pesar de ese pronóstico tan oscuro, si logras gozar la vida, llenarla de amor, de intención, de alegría, de agradecimiento, a lo mejor, te sanas y no llegas a ese final".

