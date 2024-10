Nicolás Solabarrieta relata la jornada de terror que vivió por intoxicación: "Llevaba todo el día acostado"

03 oct. 2024 - 10:25 hrs.

Nicolás Solabarrieta informó a través de Instagram que sufrió una complicación de salud que lo mantuvo con varios problemas.

Precisamente, el exfutbolista preocupó a sus seguidores tras subir una fotografía de varias bebidas rehidratantes y un texto que decía "lo que fue mi miércoles intoxicado".

Dicho esto, el hijo de Fernando Solabarrieta salió a aclarar lo que ocurrió con él, explicando que estuvo con fiebre, vómitos y escalofríos.

Nicolás Solabarrieta sufrió intoxicación

Con la fotografía en sus historias de Instagram, muchos seguidores y seguidoras se comenzaron a preocupar por su estado de salud. A raíz de esto, él aclaró lo que ocurrió realmente.

"Me acabo de levantar, como podrán ver. Llevaba todo el día acostado, estuve con un vómito, con fiebre, escalofríos. De hecho, ahora me voy a pedir algo para comer. Desde ayer que no como nada", contó.

Dicho esto, expresó que "me intoxiqué con un atún, terrible, me comí un tártaro de atún, estuve todo el día vomitando, así que por fin me recuperé un poco".

"Para toda la gente que me preguntaba qué me había pasado, fue eso, me intoxiqué con un pescado que estaba seguramente descompuesto", cerró.

