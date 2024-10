Pato Torres al borde de las lágrimas hace autocrítica por relación con sus hijos: "Un padre bastante ausente"

03 oct. 2024 - 11:20 hrs.

Pato Torres rompió el silencio en torno a uno de los temas más complejos de su vida y que tiene total relación con sus hijos.

Torres visitó el programa "Al Piano con Lucho", conducido por Luis Jara, donde confesó que no ha creado la mejor relación con sus hijos, ni con las madres de ellos.

En concreto, el actor explicó que tiene cinco hijos, de dos matrimonios y una pareja extra. No obstante, la relación no es estrecha con ninguno de ellos, incluso con su hijo mayor, Nicolás (46), dijo que se ven "muy a lo lejos, pero nos vemos".

La autocrítica de Pato Torres

"Yo tengo mis dudas, no sé, no podría autocalificarme, no me atrevo porque siento que de alguna manera, esta pega, que yo decidí seguir, se embaló de tal manera que no me pude bajar más", confesó respecto a hacer una evaluación de su labor como padre.

Dicho esto, admitió que "fui un padre bastante ausente con mis cinco hijos, yo creo que eso de alguna manera marca, pero siempre trataba de tener algunos momentos con ellos".

Torres analizó un poco más la situación y asumió que al separarse de las madres de sus hijos, se alejó de ellos también.

"Yo creo que las diferencias se marcaron cuando yo me separé, ahí fue el momento en que se creó una situación mucho más tensa y mucho más de críticas. Desde ese momento, obviamente, me pasaron cuentas", expresó emocionado.

Finalmente, al borde de las lágrimas reveló cuál sería uno de sus más grandes deseos: "Quisiera tener a mis 5 hijos juntos conmigo, aunque fuera en una noche o en un asado, daría cualquier cosa por eso, y todavía no pasa, porque no depende de mí, yo estoy abierto a todo".

