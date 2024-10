"El mejor regalo que Dios me dio": Daniela Aránguiz enternece con adorable mensaje para Rigeo

08 oct. 2024 - 10:15 hrs.

La figura del espectáculo nacional Daniela Aránguiz ha demostrado en varias ocasiones que para ella lo más importante en la vida es su familia.

Precisamente, fue por su familia que tuvo un escándalo mediático que llegó hasta la justicia cuando Maite Orsini, actual pareja de su exmarido Jorge Valdivia, interpuso una querella contra ella por injurias y calumnias.

La situación se zanjó luego de un acuerdo al que llegaron ambas. Sin embargo, desde aquel momento Daniela ha recalcado que para ella lo primordial serán sus hijos y familia.

Daniela Aránguiz da tierno mensaje a su hermano

A través de redes sociales, Daniela Aránguiz se dio el tiempo para dejar un posteo especial a Rigeo, su hermano, y quien siempre ha estado al lado de ella.

En la publicación, Aránguiz escribió: "El mejor regalo que Dios me dio antes de llegar a este mundo eres tú, te amo hermanito mío".

Instagram

El cantante urbano y ex Mekano no desaprovechó la ocasión para también expresar su afecto a su hermana. "Te amo... hermanita, punto aparte mi cara que no soy tan fan de las fotos", respondió Rigeo.

Todo sobre Daniela Aránguiz