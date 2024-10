Impactante confesión póstuma: Lisa Marie Presley mantuvo el cuerpo de su hijo 2 meses congelado en su casa

09 oct. 2024 - 08:30 hrs.

La biografía póstuma de Lisa Marie Presley, titulada "From Here to the Great Unknown", será publicada en Chile la primera semana de noviembre.

De todas formas, revista People pudo acceder a parte de las memorias que dejó escrita la hija de Elvis Presley en su libro y llamó la atención una "anécdota" en particular que tiene relación con Benjamin Keough, su hijo.

La confesión póstuma de Lisa Marie Presley

Benjamin se suicidó en 2020 con tan solo 27 años de edad, hecho que impactó mucho a su madre, la que decidió mantener su cuerpo en hielo seco durante dos meses, en un dormitorio separado en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos.

"No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien inmediatamente", escribió Lisa Marie en sus memorias.

Es importante mencionar que fue su hija Riley Keough quien terminó el libro biográfico, con los audios que dejó grabados su madre.

La actriz aseguró que esto era muy importante para su madre, ya que así se podía despedir de Benjamin con un tiempo prudente. Por lo mismo, optó por mantener el cuerpo en una habitación con cierta temperatura, mientras al mismo tiempo decidía si lo enterraba en Hawaii o Graceland.

"Me acostumbré tanto a él, a cuidarlo y mantenerlo allí. Creo que a cualquiera le asustaría muchísimo tener a su hijo allí de esa manera. Pero a mí no. Me sentí muy afortunada de que hubiera una manera de poder criarlo, retrasarlo un poco más para poder dejarlo descansar", explica Lisa Marie en el libro.

Finalmente, Riley expresó que en un momento ella y su madre decidieron hacerse los mismos tatuajes que Benjamin, por lo que invitaron a un tatuador a la habitación donde tenían el cadáver, para tener mayor precisión.

"He tenido una vida extremadamente absurda, pero este momento está entre los cinco primeros", expresó Riley.

