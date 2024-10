Carla Inostroza confiesa que se está convirtiendo en lo que juró destruir: "Una vieja cuica"

13 oct. 2024 - 19:00 hrs.

Una nueva anécdota divertida le dejó Carla Inostroza a sus seguidores en Instagram. La influencer hizo una revelación relacionada con su comportamiento social, lo que la mantiene consternada.

“La Carlita” comparte buenas y malas noticias con su comunidad, para mantenerlos al tanto de su cotidianidad. En esta oportunidad conversó sobre algunos cambios que le están ocurriendo y que en el pasado criticó.

Así descubre Carla Inostroza que se está convirtiendo en “vieja cuica”

Inostroza compartió un video en el que contó cómo descubrió que se está convirtiendo en algo que juró destruir. “Yo me vine de mi pueblecillo Quilicura a Las Condes, yo me convertí en lo que juré destruir, en una vieja cuica y ya me hice amiga de todas las nanas de los vecinos y quizás piensan que soy una más, no sé”, dijo para iniciar su relato.

Detalló que en una oportunidad sacó a pasear a su perro Balto, en el parque se encontró con una vecina que también paseaba a su mascota y entablaron conversación. “El perro y la señora se veían finos, yo estaba con mi pijama y con el Balto”, relató.

Inostroza siguió contando: "El Balto con la perra se empiezan a agarrar y la señora me pregunta, ¿su perro qué raza es?, y yo pensando cómo le digo que es quiltro, un rescatado de unas bodegas. Yo súper digna le dije que es una raza que aún no llega a Chile, y empezamos a conversar con esta señora, mientras los perros jugaban".

Mencionó que mientras más avanzaba la conversación, más cuenta se daba de que era una vieja cuica. “Empecé a hablar como ella; nuestro departamento está estupendo, tengo un penthouse en el último edificio y mi marido es cantante”, concluyó entre risas la influencer.

