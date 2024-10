"Abrí los ojos y me vino el pánico": Esposo de Karen Paola convulsionó mientras se duchaba en su casa

13 oct. 2024 - 12:05 hrs.

El pasado domingo, el conductor de televisión y esposo de Karen Paola, Juan Pedro Verdier, realizaba su rutina normal de ejercicios, cuando al momento de ducharse sufrió un accidente.

El uruguayo se desmayó y tuvo convulsiones, episodio que lo dejó con una herida en la ceja.

Juan Pedro sufrió accidente médico

"Normalmente realizo actividad deportiva de musculación y después yoga, para que la energía que se acumula en el ejercicio se libere. Esta vez no hice ninguna elongación y sentía apretada la parte de atrás del cuello y los dorsales de la espalda", contó a LUN.

Instagram @juanpedrotv

El exMekano detalló que al ducharse, "hice una torsión, como si fuera a cruzar las piernas hacia la derecha y el torso hacia la izquierda, y como que sentí un líquido pasar de mi nuca al cerebro, y después caí al piso".

Además, afirmó que tuvo convulsiones y que "se me prendía y se me apagaba la tele. Me desmayé por completo. Recuerdo que me caía el agua de la ducha, pero estaba todo oscuro".

"Después abrí los ojos y me vino el pánico, porque no sabía dónde estaba, quién era, ni por qué me caía agua", agregó.

Sobre el episodio, Verdier aseguró que "más allá del golpe y todo, es terrible la angustia de no saber qué está pasando".

El esposo de Karen Paola sostuvo que posteriormente tuvo repercusiones del accidente. "Después, durante el día, me dolía todo, como si me hubieran agarrado a palazos, porque me golpeé el cuerpo y la cara contra el suelo repetidamente. Fue un susto bárbaro", indicó.

No obstante, dijo que siguió con su vida normal. "Me levanté de mis convulsiones, me vestí y me fui a hacer las cosas que tengo que hacer todos los días. Pero no debí haber hecho eso, debí haber ido a urgencias y haber cuidado mi salud primero", contó.

Juan Pedro Verdier estaba solo al momento de su problema de salud

A días de dicha acción, Verdier hace un mea culpa por cómo lo sobrellevó. "Lo encuentro un mal ejemplo para mi hijo y para el resto, porque yo debí haberme cuidado a mí", afirmó.

Detalló que todo esto pasó cuando estaba solo con su hijo Guillermo, dado que Karen Paola se encontraba en Estados Unidos por motivos laborales. Sin embargo, fue su propia esposa quien a distancia le agendó una hora al neurólogo.

"La otra semana tengo la resonancia y me tengo que reunir con este equipo para identificar qué pasa", señaló.

Todo sobre Celebridades chilenas