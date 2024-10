En medio de arresto domiciliario: Cathy Barriga sorprende y se suma a plataformas de contenido para adultos

13 oct. 2024 - 13:23 hrs.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien se encuentra formalizada por su gestión en el municipio, entre 2016 y 2021, anunció a través de Instagram su ingreso al mundo de las plataformas de contenido para adultos.

De esta forma, Barriga se suma a Camila Polizzi, y otras figuras del espectáculo local, como Faloon Larraguibel, Fanny Cuevas, Cindy Nahuelcoy y Luis Mateucci, quienes han establecido un verdadero negocio vendiendo material.

Es importante destacar que la exMekano se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total como medida cautelar, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que se mantenga activa en las redes sociales.

Aton

Cathy Barriga incursiona en plataforma de contenido para adultos

Durante la tarde de este domingo 13 de octubre, Barriga subió una historia a su perfil de Instagram en donde aparece mostrando su rutina diaria. Todo esto, mientras muestra un set de fotografía.

En el audio, se escucha decir: “Lo adverso me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía. Soy resiliente. La fortaleza está en uno mismo, en despertar en la mañana, despertarte, motivarte y tener siempre un propósito de vida a pesar de todo”.

“Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo, pero lo cierto es que la vida sigue. Mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte”, agregó.

“Todo está en constante movimiento, pero lo cierto es que cuando no tienes dudas de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti, porque en algún punto de esta historia vuelve a su génesis y pone todo en su lugar”, sentenció. De esta forma, Barriga promocionó su perfil en la plataforma Onfayer.

En una segunda historia, la exalcaldesa de Maipú relató: “Aquí estoy preparándome para las fotos. Bueno, yo me peino, me maquillo, preparé acá un mini set que se los voy a mostrar. Aquí con mi espejito de siempre y hay un paraguita ahí”. Todo esto, acompañado con un enlace que lleva a su perfil en la página de contenido para adultos.

El debut de Cathy Barriga

Por su parte, Onfayer le dio la bienvenida a la plataforma de contenido para adultos con un video de Barriga utilizando un llamativo body.

“Nos emociona anunciar que la multifacética Cathy Barriga se une a nuestra plataforma. Con su carisma y destacada trayectoria como ex chica Mekano, ex alcaldesa, ex participante de la Granja Vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios”, indicaron en un posteo que ya acumula varios likes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Onfayer? (@onfayerlatam)

Todo sobre Celebridades chilenas