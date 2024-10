El tenso intercambio de mensajes entre Steffi e Issis, hijas de Dj Méndez: "Cuando te conviene..."

13 oct. 2024 - 14:46 hrs.

A comienzos de septiembre, se dio a conocer el conflicto familiar entre el cantante Leopoldo Méndez, conocido como Dj Méndez, y una de sus hijas, Issis.

Fue a través de la red social TikTok, cuando una de las menores del clan Méndez, fruto de su relación con Katalina Hormazábal, reveló que no se habla con Steffi, Leo y Eva, pero sí con su hermano menor, Esai.

“No, no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo contenido ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo”, dijo.

Lo anterior provocó que días después, Steffi Méndez, la primogénita del intérprete de “Lady”, saliera a defender a su padre. “Solo yo sé todo lo que has hecho por la familia, que nadie o ninguna mentira te entierre”, escribió en un post.

Revive conflicto entre hijas de Dj Méndez

A poco más de un mes, el conflicto familiar sumó un nuevo capítulo. Durante la noche del pasado sábado, Issis publicó en sus redes sociales imágenes compartiendo junto a DJ Méndez.

Sobre una de ellas escribió: “Nosotros después que nos sacaron de contexto y nos difamaran”.

Instagram @issis_ho

Sin embargo, la frase generó la molestia de Steffi, quien no dudó en responderle en duros términos mediante la misma red social.

“Cuanto te conviene le vuelves a hablar y cuando te conviene te sacan de contexto”, señaló en una historia que acompañó con un emoji de una cara sonriendo.

Instagram @steffi.mendezz

Nuevo intercambio entre las hermanas Méndez que, una vez más, dejan entrever que las tensiones dentro de la familia están lejos de cesar.

